السنيورة ألقى محاضرة عن احتمالات الحرب وآفاق السلام بالشرق الأوسط في نيودلهي

ألقى رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، الموجود في العاصمة ​الهند​ية ​نيودلهي​، محاضرة بعنوان: "احتمالات الحرب وآفاق السلام في ​الشرق الأوسط​"، وذلك في ظلّ الإعلان عن "​صفقة القرن​" والتطورات في ​الخليج العربي​، في جامعة "جندال" العالمية، بإشراف وتنسيق السفارة اللبنانية في الهند.

كما كانت للسنيورة لقاءات وحوارات متعدّدة مع مهتمّين وأكاديميّين في الجامعة، في الإطار ذاته.