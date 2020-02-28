السنيورة ألقى محاضرة عن احتمالات الحرب وآفاق السلام بالشرق الأوسط في نيودلهي

ألقى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الموجود في العاصمة الهندية نيودلهي، محاضرة بعنوان: "احتمالات الحرب وآفاق السلام في الشرق الأوسط"، وذلك في ظلّ الإعلان عن "صفقة القرن" والتطورات في الخليج العربي، في جامعة "جندال" العالمية، بإشراف وتنسيق السفارة اللبنانية في الهند.
كما كانت للسنيورة لقاءات وحوارات متعدّدة مع مهتمّين وأكاديميّين في الجامعة، في الإطار ذاته.
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