بري تلقى برقية شكر من المجلس الوطني في الصين

تلقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برقية جوابية من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في جمهورية ​الصين​ الشعبية لي تشان شو توجه فيها بالشكر من رئيس ​المجلس النيابي​ والنواب في ​لبنان​ على تضامنهم مع الصين ، مبديا استعداد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لتعزيز التبادل البرلماني وتعميق وتطوير العلاقات بين البلدين.

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