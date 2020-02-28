محافظ البقاع تابع الاجراءات الوقائية من الكورونا عند نقطة المصنع

تابع محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، مع كل من رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط، ورئيس دائرة الامن العام الاولى في البقاع العقيد بشارة ابو حمد، الاجراءات الطبية الوقائية من فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها عند نقطة المصنع الحدودية، وكان تأكيد على أن "الاجراءات الاحترازية ينفذها فريق من وزارة الصحة وتشمل جميع الوافدين الى الداخل اللبناني، حيث يجري الفريق المختص الفحص التقليدي من خلال قياس الحرارة. كما توزع المنشورات الوقائية وتعطى الإرشادات والتوجيهات اللازمة".
كما اجرى ابو جوده اتصالا برئيس وحدة ادارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة الحكومة زاهي شاهين، وكان تأكيد أن "الاجراءات المتخذة بالنسبة لكورونا عند نقطة المصنع الحدودية هي نفسها المتخذة في مطار بيروت الدولي، وهناك فريق طبي جاهز لنقل اي حالة مشكوك بأمرها مباشرة من نقطة المصنع الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت بواسطة الصليب الاحمر اللبناني".
تجدر الإشارة الى أنه حتى الساعة، لم تسجل أي حالة مشكوك بأمرها لأي من الوافدين عبر نقطة المصنع الحدودية.
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