محفوظ: نأمل أن يكون الإعلام الإلكتروني سباقا بالتزام الضوابط الأخلاقية والمهنية

أعرب رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ ​عبد الهادي محفوظ​، خلال اجتماع للمجلس الوطني للإعلام مع المواقع الإلكترونية لتداول واقع الإعلام الإلكتروني، عن أمله أن "يكون هذا القطاع الواعد سبّاقًا في التزام الضوابط الأخلاقيّة والمهنيّة، ومضمون القانون المرئي والمسموع الّذي يشدّد على الموضوعيّة وعلى صحّة المعلومة ودقّتها، والابتعاد عن الشائعات والقدح والذم".

ولفت إلى أنّ "هذا اللقاء هو الرابع مع المواقع الإلكترونية"، مبيّنًا أنّ "هذه المواقع التزمت، منذ الجلسة الأولى بروتوكولًا وضعته مع المجلس الوطني للإعلام، الّذي حدّد أيضًا ميثاق شرف لهذه المواقع، علمًا أنّ النص القانوني للإعلام المرئي والمسموع ينطبق على المواقع الإلكترونة، باعتبار أنّ المادّة الرابعة منه تشدّد على أنّ كلّ إشارة ضوئيّة أو صوتيّة تُعتبر إعلامًا مرئيًّا".

وتوقّف محفوظ عند "قيام بعض المواقع الإلكترونية بإصدار بطاقات صحافيّة متعدّدة وبيعها"، مؤكّدًا أنّ "هذا عمل غير شرعي وغير قانوني"، ومذكّرًا بأنّ "ممثّلي المواقع كانوا قد ذكروا في البروتوكول أنّ هذه الخطوة هي من مهمّات ​وزارة الإعلام​ والمجلس الوطني للإعلام. وكلّ من يقوم بعمل مشابه من دون الرجوع إلى المجلس سيُسحب منه العلم والخبر، وسيعمّم ذلك على المراجع الرسميّة والخاصّة والجهات المعنيّة ب​الجرائم المعلوماتية​ وشركات الإعلانات"، متمنيًا من المواقع "تصويب هذا الوضع ولا سيما أنّ في حوزة المجلس اسماء هذه المواقع".

وعن تناول الإعلام مسألة فيروس "كورونا"، أشار إلى مطالبة ​وزارة الصحة العامة​ بـ"ملخّص يومي عن عدد المصابين وتفاصيل أُخرى لتعممّ عبر "الوكالة الوطنية" الإعلام للحدّ من الأخبار الخاطئة".