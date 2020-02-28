خطار: سنعمل لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتطوعين بالدخول إلى ملاك الدفاع المدني

لفت المدير العام للدفاع المدني ​ريمون خطار​، في اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2020، إلى "أنّنا قد نسمّيه إحتفالًا أو عيدًا أو ذكرى، إنّما هو اليوم العالمي للدفاع المدني، فهو الذكرى والإحتفال والعيد مجتمعةً لأنّه الفرصة لإبراز الفرحة والفخر اللذين يملآن القلوب بالعمل الإنساني والإجتماعي الّذي يقوم به كلّ من حمل صفة عنصر في ​الدفاع المدني​".

وركّز على أنّ "​المديرية العامة للدفاع المدني​ اللبناني وبكونها عضوًا في "المنظمة الدولية للحماية المدنية"، فهي تلتزم بالمقرّرات الّتي تصدر عنها وتشارك في التصويت عليها، وقد إتخذت لهذا العام شعارًا تعتمده الدول الأعضاء كافّة، وهو "مسعف لكل بيت". وأوضح أنّ "هذا الشعار إن دلّ على شيء فهو يدلّ على أهميّة التوعية لأفراد المجتمع كافّة لا سيما في ​المدارس​ و​الجامعات​ ويطال المواطنين كافّة، لأنّ الثقافة تشمل أيضًا الوعي لدرء المخاطر الّتي يتعرّض لها كلّ إنسان من أبناء المجتمع وحتّى في المنازل، حيث يتوجّب علينا بناء القدرات إنطلاقً من الأطفال وصولًا إلى الأمهات، لأنّ المسؤوليّة في الحماية المدنيّة هي مشتركة بين الجميع".

وأكّد خطار "أنّنا لم ولن نتوانى عن تقديم ونقل خبرات الدفاع المدني إلى الجميع، لكي نصل إلى نشر المعرفة لا سيما لجهة الإسعاف الأولي في كلّ بيت، وكلّ ذلك مجاناً وبناءً للطلب"، منوّهًا إلى أنّ "الدعم الّذي تلقيناه من وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​ يحمّلنا مسؤوليّة أكبر للنهوض بهذا الجهاز، للإرتقاء به إلى المكانة الّتي يستحقّها". وأشار إلى "المرحلة الّتي وصلنا إليها في ما يتعلّق بالمرسوم التطبيقي للقانون 289/2014، الّذي تعثّر تطبيقه لأسباب خارجة عن إرادتنا".

وشدّد على أنّه "كما أصبح معلومًا من الجميع، فإنّ المشكلة تكمن في تأمين الإعتمادات اللّازمة لتغطية كلفة التثبيت. إنّ هذا الأمر هو شغلنا الشاغل وسوف أسعى جاهدًا بدعم وإهتمام مباشر من فهمي لإجراء ما يلزم، لنتمكّن من إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتطوعين بالدخول إلى ملاك الدفاع المدني كما سبق ووعدتهم"، معربًا عن أمله أن "نلقى الحلول الماليّة والقانونيّة قريبًا بإذن الله (لأنّ الإعتمادات الّتي أُقرّت في ​الموازنة​ الأخيرة لا تغطي كامل العدد المطلوب نظرًا للوضع المالي العام المأزوم)".

كما أعلن أنّ "ما يواجهه عناصر الدفاع المدني من تحديات متنوعة على الأصعدة كافّة يستحق التنويه. فإنّ جهوزيّتكم وأداءكم المتميِّزَين يحتّمان توجيه ألف تحية إحترام وتقدير لعملكم ولشجاعتكم، خاصّة في هذه الظروف العصيبة الّتي يمرّ بها الوطن".