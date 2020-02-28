شدد رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، على "ضرورة صيانة العلاقة بين لبنان الرسمي والدول العربية الصديقة، وفي مقدمتها السعودية، التي وقفت إلى جانب لبنان في كل المراحل من دون أي قيد أو شرط"، مؤكداً ان "غالبية ساحقة من الشعب اللبناني تعتبر البلدان العربية الشقيقة بمثابة البلد الثاني، ومن غير الممكن أو المقبول سلخه عن حضنه العربي".
وأكد سليمان خلال استقباله سفير السعودية في لبنان وليد البخاري، ان "إقحام لبنان في صراعات المحاور ينعكس سلباً على علاقاته، كذلك بعض المواقف العدوانية تجاه القادة العرب، خدمةً لمصالح غير لبنانية هدفها ضرب صورة المملكة تارةً بالاعتداء الكلامي وتارةً أخرى بالصواريخ، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه"، داعياً إلى ضرورة "التعقل في ظل هذه الظروف الصعبة، لأن التعافي الاقتصادي مربوط دائماً بسياسة الدولة ومدى سيادتها على القرارات المصيرية".
كما نوه سليمان بموقف الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان تجاه صفقة القرن، مؤكداً ان "دعم المملكة للقضية الفلسطينية يُعطيها الزخم العربي الأكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر سليمان استقبل السفير السعودي: لا يمكن سلخ لبنان عن حضنه العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.