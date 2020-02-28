بانو: الإجراءات المتخذة غير كافية للحد من انتشار كورونا

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب انطوان بانو، إلى أن "أهم دول أعلنت عن إصابات بفيروس كورونا، ولبنان مش معزول عن العالم".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أوضح بانو أن "الإجراءات المتخذة لليوم غير كافية للحد من انتشاره، ومستحيل وقف مرض بيتعلق بالجهاز التنفسي 100%".
واعتبر أنه "من المهم انو كل الوزارات تتعاون مع وزارة الصحة، وأوّلهم وزارة التعليم، ووزارة الأشغال المعنية بالمرافئ الجوية والبحرية".
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