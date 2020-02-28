بانو: الإجراءات المتخذة غير كافية للحد من انتشار كورونا

أشار عضو تكتل ​لبنان​ القوي النائب ​انطوان بانو​، إلى أن "أهم دول أعلنت عن إصابات ب​فيروس كورونا​، ولبنان مش معزول عن ​العالم​".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أوضح بانو أن "الإجراءات المتخذة لليوم غير كافية للحد من انتشاره، ومستحيل وقف مرض بيتعلق بالجهاز التنفسي 100%".

واعتبر أنه "من المهم انو كل الوزارات تتعاون مع ​وزارة الصحة​، وأوّلهم وزارة التعليم، و​وزارة الأشغال​ المعنية بالمرافئ الجوية والبحرية".