الخليل: لترك الخلافات والمناكفات جانبا لتجاوز ظروف البلاد الصعبة

أفاد مراسل النشرة في مرجعيون أن امين عام ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​انور الخليل​، دعا الى "الوحدة والتكاثف بين الجميع وترك الخلافات والمناكفات جانبا لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة وان نعطي الفرصة الى ​الحكومة​ التي نالت ثقة ​المجلس النيابي​، واعطاها الحق بان ترعى مصالح الوطن".

وخلال زيارته لقائمقام ​حاصبيا​ احمد الكريدي في حاصبيا، رأر الخليل بأنه "يتوجب علينا اعطاء الحكومة الفرصة خاصة وانها تعمل جاهدة وفق كل المعطيات التي يمكن ان تسهل عملها، على أمل ان يكون ​لبنان​ قد دخل الدول النفطية وهذا امر ايجابي ومشجع، شرط ان تصلح النوايا كما ان نامل ان لا تذهب هذه الاموال سدى كما ذهب غيرها بل يجب ان توظف في مسقبل الاجيال القادمة" .

من جهته، أثنى الكريدي "على الجهود التي يبذلها الخليل، وما يقدمه من خدمات انسانية ومشاريع تنموية لابناء المنطقة دون استثناء، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، آملا بانشاء قصر حكومي في حاصبيا في لبلدة يجمع كافة دوائر ومؤسسات ​الدولة​ الرسمية لما فيه خير ابناء البلدة والمنطقى وتسهيلا لسير عملهم".