اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "في كل الأحوال خرج ​النفط​ او لم يخرج او ​الغاز​، فان كل شيء اصبح ثانويا بوجود ​الكورونا​ الذي يجتاح الحدود والقارات .لذا فلتتوحد الجهود الوقائية بالحد الأقصى وفوق كل اعتبار في انتظار إمكان وصول العلماء إلى اللقاح المناسب، لكن يبدو ان الأمر وفق المعطيات ليس بقريب".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لتوحيد الجهود الوقائية من كورونا حتى وصول اللقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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