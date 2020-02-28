ابو الحسن للتيار الوطني الحر: ردكم فارغ وهزيل وكلامكم رياء وأضاليل

هاجم عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​ ​التيار الوطني الحر​، معتبراً أنه "لا ثقة بكلامكم ولستم اصدق من الأوادم والمؤسسات والدول، الناس شبعت من الكلام، الناس يريدون الحقيقة لا الاوهام"

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار او الحسن إلى أنه "بعد 5 أيام من التحضير من قبل أركان ​الطاقة​ في التيار للرد علينا، وبعد بذل جهود مضنية لإستجماع المعطيات حتى إستنفذتم طاقتكم، كنا نتوقع منكم حججاً ومنطقاً وإثباتات، لكنكم لم تفلحوا او تقنعوا او تجيبوا على سؤال أساسي لماذا دفعنا 43 مليار ​دولار​ ولا وجود للكهرباء ؟ يبقى ان ردكم فارغ وهزيل، كلامكم رياء وأضاليل، لا ثقة بكلامكم ولستم اصدق من الأوادم والمؤسسات والدول، الناس شبعت من الكلام، الناس يريدون الحقيقة وليس الاوهام".

ودعا في تصريحه ​القضاء​ إلى "التحرك ورفع الحصانات وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات"،مؤكداً أن "الكذب لا يمحو الحقيقة بل يؤجلها".