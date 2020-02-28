دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ "​الحكومة​ إلى تسريع المعالجات الاستثنائية التي توقف تداعيات ​الأزمة​ المعيشية والنقدية المتفاقمة والتي أصبحت تهدّد الاستقرار الداخلي وتنذر بتزايد النقمة الشعبية بعدما أصبح المواطن مهدّداً بلقمة عيشه واستباحة حقوقه على مرأى ومسمع ​الدولة​". وأكد "أنّ المواطن لم يعد يحتمل كثرة الحديث عن الخطط الإصلاحية في ظلّ غياب السياسات التي تمنع انهيار العملة الوطنية وتحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار وكلّ ​حالات​ الجشع المتنامية، مطالباً بتفعيل قانون حماية المستهلك والإجراءات القضائية المجدية لمنع وقوع الكارثة الاجتماعية المريعة".

وسأل "عن الإجراءات المتخذة بحق المصارف التي هرّبت أموال أصحابها وأموال عدد من كبار السياسيين، بينما تصرّ على حجز أموال الناس دون أيّ مسوغ قانوني أو أخلاقي”، معتبراً “أنّ السكوت على مثل هذه السياسات الفاسدة هو بمثابة مشاركة في جريمة وطنية سافرة".

وأمل "حماية ​الثروة النفطية​ و​الغازية​ المرتقبة من أطماع المشاريع الخارجية داعياً لتحويلها الى ثروة وطنية عبر كفّ يد الطبقة السياسية الجشعة والمتورّطة في نهب ​المال​ العام من ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ والأملاك العامة البحرية والبرية وغيرها من الاستثمارات والمحاصصات الطائفية التي أدّت الى إفلاس الدولة وإفقار الناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي عبد اللطيف فضل الله دعا لحماية ثروة النفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.