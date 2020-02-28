المراد: ما يشاع عن إصابة إبنة أحد موظفي قصر العدل غير دقيق

أكد نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​، في بيان، أن "الإشاعات التي تحدثت عن إصابة إبنة أحد الموظفين في قصر عدل طرابلس بإصابة حساسة، غير دقيقة، فلا داعي للقلق بالنسبة للزميلات والزملاء المحامين".

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