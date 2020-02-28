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انتشار متسارع لفيروس كورونا في أوروبا!

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

تواصل سلطات الدول الأوروبية تسجيل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل وفيات جديدة في إيطاليا ومضاعفة عدد المصابين في فرنسا.

ولا تزال إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تعرضا للفيروس، حيث سجلت السلطات، يوم الخميس، 3 وفيات جديدة في إقليم لومبارديا شمال البلاد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابات بكورونا 17 شخصا، فيما وصل عدد المصابين إلى 650 شخصا.

فيروس كورونا ينعش الطلب على الأقنعة الواقية

من Sky News Arabia

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فيروس كورونا ينعش الطلب على الأقنعة الواقية

سكاي نيوز عربية

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من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفرنسية مضاعفة عدد المصابين بكورونا خلال يوم واحد، وارتفاعه من 18 إلى 38 مصابا.

بدورها، أعلنت السلطات الألمانية عن 14 إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 44 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في هولندا.

وتم كذلك تسجيل أول إصابة بالفيروس في إيرلندا الشمالية التي تعتبر جزءا من المملكة المتحدة، وبالتالي ارتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 16 حالة.

وفي السويد تم تسجيل 5 حالات جديدة للإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7 أشخاص.

وفي سويسرا ازداد عدد الإصابات المؤكدة إلى 6 حالات، وفي النمسا المجاورة إلى 5، حيث تم تسجيل حالتين جديدتين. وتوقع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز في بلاده وفي أوروبا عموما.

المصدر: وكالات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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