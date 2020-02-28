دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 2022

سول (رويترز) - قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 256 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 2022.

وأضافت في بيان أن هناك 182 حالة من بين الحالات الجديدة في مدينة دايجو التي تقع بجنوب شرق البلاد وتوجد بها كنيسة تمثل مركز تفشي المرض في كوريا الجنوبية. وظل عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية عند 13 دون تغيير عن اليوم السابق.

ودفع تفشي المرض فرقة البوب الكورية الجنوبية (بي.تي.إس) إلى إلغاء حفلاتها المقررة في أبريل نيسان في سول وذلك وفقا لما ذكرته شركة (بيج هيت إنترتينمنت) الراعية للفرقة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكورية يوم الجمعة إنها ستقيس درجات حرارة جميع ركاب الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة وسترفض نقل الركاب الذين تتجاوز درجات حرارتهم 37.5 درجة مئوية.

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(اعداد أبو العلا حمدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)