فتح باب التقدم للحصول على وحدات سكنية في "مشروع 496" بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، عن فتح باب التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية، ضمن "مشروع الـ496 وحدة" بمنطقة الرويسات "السكن البديل" للمناطق الأكثر خطورة، لمدة شهر بداية من الأحد الموافق 1 مارس وحتي 30 مارس.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أن الفترة تعد المهلة الأخيرة، وسيجري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المواطنين الذين جرى حصر أسمائهم ضمن سكان المناطق الأكثر خطورة، ولم يتقدموا بطلبات.

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وأكد رئيس المدينة، أنه سيجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لإزالة جميع المباني الواقعة على أملاك الدولة بمدخل (1)، والواقعة بالمناطق الأكثر خطورة ببطن الجبل.

وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على هذه الوحدات، هي "صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، شهادة الميلاد للمتقدم وللأبناء والزوجة، شهادات قيد المدارس للأبناء، صورة قسيمة الزواج، وثيقة تأمينات اجتماعية، قسيمة طلاق للمطلقات وشهادة وفاة للأرامل، شهادة جنسية، قيد عائلي، تصالح من مجلس المدينة للمتعدين على أملاك الدولة، إقرار من الشهر العقاري بصحة البيانات المقدمة".

وأضاف رئيس المدينة، أنه في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، سيجري استبعاد صاحبها، إضافة إلى تطبيق القانون عليه.