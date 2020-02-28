حزنًا على خاله.. أمن الشرقية يكشف سبب قتل طبيب لزوجته وإطلاقه النار على نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أفادت التحريات الأولية، ومعاينة مسرح جريمة مقتل مهندسة والمتهم فيها زوجها، مدير مستشفى "منيا القمح" المركزي الأسبق، بطلق ناري، قبل أن يحاول الزوج الانتحار داخل مسكنهما بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، أن المتهم أنهى حياة زوجته لمروره بنوبة اكتئاب سببها حزنه على وفاة خاله قبل عدة أيام.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بمصرع "أميرة. م. م" 52 سنة، مهندسة بالقسم المدني بمجلس مدينة الزقازيق، متأثرة بإصابتها بطلق ناري بالظهر، وإصابة زوجها "علي. م. ت" 62 سنة، طبيب بالمعاش، بإصابة مماثلة بالصدر، وذلك داخل مسكنهما بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

تبين من التحريات الأولية أن الطبيب قتل زوجته وحاول الانتحار، وهو ما أكده أبنائه، فيما كشفت التحريات أن الطبيب كان يمر بحالة نفسية سيئة وكان عصبي المزاج خلال الفترة الأخيرة بعد وفاة خاله.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل الزوج المتهم إلى مستشفى "السعديين" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة.