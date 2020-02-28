روسيا: الجنود الأتراك قُتلوا خارج نقاط المُراقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك.

وأضاف بيسكوف عقب اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء المجلس أن "الجانب التركي لم يبلغنا بوجود العسكريين الأتراك في أماكن تجمع الإرهابيين في إدلب"، لافتًا إلى أن "العسكريين الأتراك قتلوا في مناطق العمليات الهجومية التي قامت بها العصابات الإرهابية".

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وأشار إلى أن الجنود الأتراك قتلوا خارج نطاق نقاط المراقبة، مؤكدا أن القوات التركية فشلت في السيطرة على أعداد كبيرة من المسلحين ومنع أعمالهم العدائية تجاه المواقع الروسية، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضح بيسكوف أن روسيا "اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جمهورية تركيا على طول الحدود السورية التركية".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بهجوم شنه الطيران السوري في محافظة إدلب أمس الخميس.