الحماية المدنية بالقاهرة تُنقذ سيدة احتجزت داخل مصعد بمنطقة الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة إحدى السيدات عقب احتجازها داخل مصعد بأحد العقارات بمنطقة الظاهر.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، باحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين تعطل المصعد ما بين الطابق الرابع والخامس بالعقار، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن المصعد وتشغيله يدوياً، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.

وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضاء المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول في التعامل مع البلاغ.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.