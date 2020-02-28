وفاة بريطاني مصاب بالكورونا على متن السفينة برينسيس دايموند

توفى المواطن البريطاني الذي كان مصابًا بفيروس كورونا على متن السفينة {برينسيس دايموند} في اليابان، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة.

واحتجزت السفينة "دايموند برنسيس" بالحجر

الصحي في اليابان بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لدى أكثر من 600 شخص من ركاب السفينة، وذلك في أكبر تجمّع للإصابة بالفيروس من نوعه خارج الصين.

وكان على متنها 3.700 شخص، وبعد الفحوصات بدأت الحالات التي أظهرت نتائج سلبية للفيروس في مغادرة السفينة، بعد خضوعها لحجر صحي دام 14 يومًا.

وكان 74 بريطانيًا على متن السفينة قبل إعادتهم للمملكة المتحدة.