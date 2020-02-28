50 ألف مصلٍ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

أدى نحو 50 ألف مصلٍ، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، على رغم القيود المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي علىدخول المصلين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن أكثر من 50 ألف مصلٍ، أدوا صلاة الجمعة في الأقصى.
بينما نشر الاحتلال عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان، ودقق في بطاقاتهم الشخصية.
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