إحصائية صادمة للصحة العالمية: مصابو كورونا 83 ألفًا.. والوفيات 2858 حالة

أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد إلى 83 ألفًا، فيما بلغ عدد الوفيات 2858، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، بثته على موقعها الإلكتروني، أن حوالي 80

ألف مصاب في الصين، 10% منهم في حالة خطرة، مشيرة إلى أن حالات الإصابة خارج الصين بلغت 4351 مصابًا بالفيروس و67 وفاة في 49 بلدًا حول العالم.



يشار إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولًا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.