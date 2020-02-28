كورونا في الدول العربية.. أرقام وإحصائيات

تصاعد القلق مع انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين في الدول العربية بالارتفاع يومًا تلو الآخر، بالتوازي مع تزايد عدد المصابين حول العالم؛ ما دفع عددًا من دول المنطقة لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس.

في النقاط الآتية نستعرض إجراءات الدول العربية لمواجهة انتشار الفيروس.

مملكة البحرين:

أعلنت مملكة البحرين، الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 36 شخصًا.

قالت البحرين إن الحالات الجديدة تعود لمواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

الكويت:

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.

قالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، الوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف، الدكتورة بثينة المضف، إن الحالتين اللتين سجلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران.

وأضافت أن الوزارة تعاملت، الخميس، مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا وتم أخذ مسحات منهم، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم، إضافة إلى التعامل مع 22 راكبًا جاءوا من إيران، تم

نقلهم إلى الحجر الصحي.

وأكدت المضف أن الوزارة ملتزمة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على جميع الحالات المؤكدة للمصابين بفيروس كورونا، موضحة أن السلطات ستفرض إقرارًا على كل ركاب رحلات الطيران بالخضوع للحجر الصحي لفترة لا تقل عن أسبوعين، وفقًا لتقدير السلطات الكويتية.

وأضافت أن المخالفين سيعرضون أنفسهم للعقوبات والمساءلة القانونية.

وسيعلق الجيش الكويتي الدراسة بالكليات والمدارس العسكرية لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأول من مارس. كما تم تعليق الدراسة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ووقف جميع البرامج التدريبية والأنشطة في معهد الدراسات المصرفية.

وقالت شركة نفط الكويت، إنها علقت جميع المهمات الرسمية وبرامج التدريب الداخلية والخارجية لموظفيها حتى إشعار آخر.

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سلطنة عُمان:

من جانبها، قررت سلطنة عمان تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة.

لبنان:

في لبنان، رصدت السلطات اللبنانية 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

خلال الأسبوع الأخير، كلها وصلت من إيران.

قالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، إنه تم وقف نقل القادمين من دول تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، منها الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

ويشمل القرار النقل جوًا وبحرًا، ويستثني المواطنين اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان.

مصر:

أما مصر، فقد نفت الأنباء التي ذكرت أنه تم اكتشاف عدد كبير من حالات فيروس كورونا الجديد، مشددة على أنها عارية تمامًا من الصحة.

كانت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، أعلنت الخميس، تعافي الحالة الوحيدة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، الجمعة: "نؤكد على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور".

كما فندت رئاسة مجلس الوزراء المصري خبر وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية.

ونشرت على صفحتها: "نؤكد استمرار تشديد التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية كافة دخول فيروس كورونا إلى البلاد عبر القادمين من الخارج".

أضافت: "يتم إجراء فحص طبي شامل لجميع الركاب القادمين إلى مصر، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها".