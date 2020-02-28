المفوضية الأوروبية تحثّ تركيا على الالتزام بمنع تدفق المهاجرين

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنه ليس هناك إعلان رسمي تركي بشأن تغيير في سياسة الهجرة ونتوقع من أنقرة احترام تعهداتها.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول تركي، الجمعة، إن أنقرة لن توقف المهاجرين واللاجئين السوريين الذين يحاولون حالياً التوجه إلى أوروبا.

وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه: “لن نبقي بعد الآن الأبواب مغلقة أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا”، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن مجموعات مهاجرين كانت تتجه صباح الجمعة نحو الحدود مع اليونان في غرب تركيا.

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يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بأن مئات من المهاجرين تحركوا سيراً عبر شمال غربي تركيا نحو الحدود مع اليونان وبلغاريا بعدما قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعداً من بلوغ أوروبا .

وكان الرئيس، رجب طيب أردوغان، قد قرر، الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء براً أو بحراً، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول تركي كبير، وبعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية الرفيعة استغرق ساعات في العاصمة أنقرة.