كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع الإصابات بفيرس كورونا في بريطانيا لـ19 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير إخباري، أنه تم تأكيد ثلاث حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في المملكة المتحدة، بما في ذلك أول حالة في ويلز.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 19 حالة، بعد أول حالة مؤكدة في أيرلندا الشمالية يوم أمس الخميس، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، إن مريضين جديدين في إنجلترا أصيبا بالفيروس أثناء وجودهم في إيران، حيث كان المريض في ويلز عاد من شمال إيطاليا، حيث أصيبوا بالفيروس.

يشار إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا ارتفع حتى أمس الخميس، إلى 17 كما ارتفع عدد المصابين إلى 650 تعافى منهم 45.