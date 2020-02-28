كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئاسة البرلمان الإيراني: تسجيل إصابة أربعة نواب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم، حسبما أفاد مراسلنا.

ويضم البرلمان 290 نائبا، وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي قد أكدا إصابتهما بالفيروس.

وأعلن في وقت سابق عن إصابة كل من معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجريت لإيرج حريرجي نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس "كورونا".