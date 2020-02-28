شبح “الكونطرا” يخيف شغيلة الصحة في المغرب..ومخاوف من تكرار تجربة التعليم

يسود ترقب شديد وسط شغيلة الصحة في المغرب بخصوص اجتماع مرتقب، بداية شهر مارس المقبل، في مقر مديرية الموارد البشرية، بشأن التوظيف الجهوي في وزارة الصحة، لاسيما بعد مراسلة وزير الصحة، خالد آيت الطالب، المديرين الجهويين في قطاع الصحة، من أجل حضوره.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شغيلة قطاع الصحة بالمغرب تخشى اعتماد نظام التشغيل بـ”الكونطرا”، والاتفاق عليه في الاجتماع المرتقب، يومي 4 و5 مارس المقبل، حول التوظيف الجهوي في وزارة الصحة.

وقالت عفاف العم، عضوة المجلس الوطني للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح لـ”اليوم24″، إن مراسلة وزير الصحة الأخيرة بشأن تفعيل التوظيف الجهوي بالصحة، مبهمة، مشيرة إلى أنه لا يمكن التأكد إن كان المسؤولون عن القطاع سيتفقون على اعتماد التعاقد أم لا.

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وشددت المتحدثة ذاتها على أن موقف شغيلة الصحة واضح بخصوص نظام التعاقد؛ إذ إن الجميع يرفض العمل به.

وأضافت عفاف العم أنه لا يمكن القبول بنظام التعاقد، الذي سبق أن نهجته وزارة التعليم، ولا يزال الأستاذة المتعاقدون، إلى حدود الآن، يناضلون بخصوصه.

وأفادت المتحدثة ذاتها أن قطاع الصحة حساس، ولا يمكن الاعتماد على موظفين متعاقدين فيه، لأن هذا النظام سيهدد استقرارهم النفسي، والعملي، بالتالي سيأثر على مردوديتهم.

