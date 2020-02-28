بعد عام من تشميع البيوت.. صاحب البيت المشمّع بطنجة: أُمنَع من دخول بيتي ويُسمَح للمتسكعين-فيديو

فيديو: يونس الميموني

استنكر أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، أمس الخميس، بطنجة، تشميع بيته، من طرف العناصر الأمنية، ومنعه من الدخول إليه منذ حوالي سنة.

وكشف صاحب البيت المشمع لـ”اليوم24″ خلال وقفة احتجاجية نظمها أعضاء من الجماعة وشارك فيها حقوقيون، أمام بيته الموجود بحي البساتين، أنه ممنوع من ولوج بيته رفقة أسرته، رغم أن عددا المتشردين دخوا إلى بيته وتلاعبوا بممتلكاته.

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وقال المتحدث: “هذا بيتي، أستقبل وأفعل فيه ما شئت ما دام الأمر غير مخالف للقانون، إنني أستضيف فيه أصدقائي ونشطاء المجتمع المدني وأطالب برفع هذا الظلم علي”.

واعتبر عدد من الحقوقيين أن قرار التشميع، مخالف للدستور الذي يكفل ممارسة الأفراد لحرياتهم وفق ما يسمح به القانون.