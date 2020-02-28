فيديو كليب جديد لسلمى رشيد

أنهت الفنانة سلمى رشيد، أخيرا، تصوير فيديو كليب جديد، ليكون ثاني أعمالها من ألبومها، الذي تصدر أغانيها تدريجيا.

واختارت سلمى رشيد مدينة الدارالبيضاء، لتصوير الكليب، منه لقطات في أماكن داخلية في أحد الفنادق المصنفة، والشهيرة في العاصمة الاقتصادية.

وأطلقت سلمى رشيد ألبومها بفيديو كليب بعنوان “كان كيقول”، شارك فيه إلى جانبها الممثل سعيد أيت باجا.

وتعتلي سلمى رشيد تصنيف الفنانات المغربيات الأكثر شهرة على أنستغرام، بعد وصول عدد متابعيها إلى 6 مليون متابع.