تعليق الصلوات الخمس والجمعة في مسجد الرحمة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا !

أعلن مسجد “الرحمة”، الموجود في مدينة جنوفة في إيطاليا، اليوم الجمعة، عن تعليق مختلف الأنشطة، بما فيها صلاة الجمعة، بسبب فيروس “كورونا”.

وأشار بلاغ لإدارة المسجد إلى أنه تماشيا مع أحكام التوجيه الإقليمي، بسبب الوقاية من فيروس كورونا، تقرر تعليق جميع الأنشطة بدءً من اليوم، ي مسجد “الرحمة”، الموجود في مدينة جنوفة العريقة.

وأكدت إدارة المسجد إلى أنه سيتم تعليق كافة الأنشطة، بما فيها الصلوات الخمس، والدوس، وصلاة الجمعة، إلى غاية 2 مارس أو إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا”.

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وارتفعت حالات الوفاة بفيروس “كورونا الجديد” في إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى 11 حالة، بعد وفاة عدد من المصابين، فيما سجلت حالات الإصابة بالفيروس 323 شخصا.

ووفق أنباء تداولتها صحف محلية، توفي، يوم الثلاثاء الماضي، 4 أشخاص، رجلان وامرأتان، وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 11 وفاة.