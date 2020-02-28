اعتقال والدة تلميذ بعد مهاجمتها 6 أساتذة بثانوية القدس في بني ملال!_ التفاصيل

شهدت إعدادية القدس في بني ملال، مساء أمس الخميس، خلافا بين أستاذ، ووالدة أحد التلاميذ بالمؤسسة نفسها.

وقال الأستاذ طارق لـ”اليوم24″، إن والدة أحد التلاميذ هاجمته، حوالي الساعة الرابعة مساءً، وعنفت 4 أستاذات داخل ساحة الإعدادية.

وأضاف المتحدث ذاته أن مؤسسة القدس في بني ملال عمها جو من الهلع، ما استنفر مختلف المصالح الأمنية، حيث تم نقل 6 أساتذة إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الدراسة توقفت، صباح اليوم في مؤسسة القدس، تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، احتجاجا على تدهور الوضع الأمني، داخل وخارج الإعدادية.

يذكر أن والدة التلميذ، المعنية بالأمر، أوقفت من طرف المصالح الأمنية، ووضعت رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معها حول ظروف، وملابسات الحادث.