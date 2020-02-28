ايران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 34 خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران ارتفع إلى 34 والمصابين إلى 388 بشكل عام، حيث توقعت تصاعد حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للوزارة تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية وهي النسبة الأعلى بين المدن.



ونصحت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالارشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي الفيروس القاتل.