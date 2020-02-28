ايران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 34 خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات جديدة، و143 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث شهدت العاصمة طهران النسبة الأعلى.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران ارتفع إلى 34 والمصابين إلى 388 بشكل عام، حيث توقعت تصاعد حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام المقبلة.
ووفقا للوزارة تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية وهي النسبة الأعلى بين المدن.
ونصحت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالارشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي الفيروس القاتل.
ووفقا للوزارة تم تسجيل 64 إصابة جديدة بالفيروس في طهران خلال الساعات الـ24 الماضية وهي النسبة الأعلى بين المدن.
ونصحت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بالبقاء في المنازل والالتزام بالارشادات الصحية، لأنها السبيل الأفضل للحد من تفشي الفيروس القاتل.
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