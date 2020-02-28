حلف الناتو يدعو تركيا وسوريا لوقف الهجوم على إدلب

دعا حلف شمالي الأطلسي (الناتو)، الجمعة، تركيا وسوريا لوقف الهجوم على مدينة إدلب السورية.
ودعا الأمين العام للناتو دمشق وموسكو إلى "وقف هجومهما" والالتزام بأحكام القانون الدولي، ودعم الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق أعلنت الخارجية التركية، أن الوزير مولود تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع ستولتنبرغ، بعد اجتماع أمني عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس على خلفية مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك بضربة جوية سورية في إدلب.
من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب تركيا “شريكتها في حلف شمال الأطلسي”، لكن المندوب الأمريكي لدى الحلف، صرح بأن دول الناتو لم تناقش استخدام المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي، فيما يتعلق بالوضع حول تركيا وسوريا
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