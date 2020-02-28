أصالة ترد بسخرية على الساخرين من ملابسها (صور)

أصالة ظهرت بملابس أقرب للفلكلور الأمازيغي الشهير بالألوان الزاهية والقبعات الملونة، وقام حساب "عديلة" بالسخرية منها قائلا: تقبريني يا صولا كانت بعد بتحمل هالاطلالة قبعة بنقشة الحمار البري Zebra ونضارات زهر فوسفوري.

حساب "عديلة" الساخر اعترف بالهزيمة أمام سخرية أصالة وغرد قائلا: أول مرة بحياتي بحس حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة، أصالة مش بس فنانة بالطرب، وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان.

يذكر ان اصالة اعترفت مؤخراً بفشلها في تنسيق ملابسها، وقالت في لقاء تلفزيوني من باريس مع فضائية سكاي نيوز عربية على هامش أسبوع الموضة، أنها تترك مهمة أناقتها للمصمم نيكولا جبران، وقالت أسلم له حالي وهو يختار المناسب لي، وقالت: عندما أتسوق ملابس تأتي "خلطبيطة" ولا أعرف كيفية تنسيقها، وألجأ وقتها إلى صديقاتي لمساعدتي في مهمة تنسيق الملابس.

وقالت أنها شاطرة في شراء الملابس الرجالية، وشقيقها انس وابنها خالد وبقية شباب العائلة يسعدون باختيارها لملابسهم.