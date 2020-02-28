أصالة ترد بسخرية على الساخرين من ملابسها (صور)

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تجاوبت المطربة السورية أصالة مع السخرية المتواصلة من اطلالاتها الأخيرة بأزياء مثيرة للجدل، وقامت بقصف جبهة حساب ساخر شهير لشخصية "عديلة" على موقع تويتر، بينما دافع عنها معجبوها مؤكدين أن الصور المتداولة من جلسة تصوير خاصة للمصور المغربي حسن حجاج التقطت احتفالاً بالعيد الثالث لدورية عالمية متخصصة في عالم الموضة.
أصالة ظهرت بملابس أقرب للفلكلور الأمازيغي الشهير بالألوان الزاهية والقبعات الملونة، وقام حساب "عديلة" بالسخرية منها قائلا: تقبريني يا صولا كانت بعد بتحمل هالاطلالة قبعة بنقشة الحمار البري Zebra ونضارات زهر فوسفوري.
ومع انتشار صور مفبركة لأصالة بملابسها الغريبة برفقة حمار وحشي، قامت الفنانة السورية برد السخرية قائلة: كان بدي إياكي تيجي عشان النقشة تطلع مظبوطة.
حساب "عديلة" الساخر اعترف بالهزيمة أمام سخرية أصالة وغرد قائلا: أول مرة بحياتي بحس حدا طلع لسانو أسلط من لساني وجابني جورة، أصالة مش بس فنانة بالطرب، وبالقصف الثلاثي الأبعاد كمان.
وقالت أنها شاطرة في شراء الملابس الرجالية، وشقيقها انس وابنها خالد وبقية شباب العائلة يسعدون باختيارها لملابسهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.