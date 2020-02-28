ضبط مفارز لنقابات عمال كركوك تقوم بجباية مبالغ مالية خلافاً للقانون

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تنفيذها عمليتي ضبط منفصلتين لضبط مفارز تابعة للاتحاد العام لنقابات العمال – فرع كركوك تقوم بجباية مبالغ مالية من أصحاب العجلات دون سند قانوني.
وأضافت إن العملية أسفرت عن ضبط ستة متهمين في المفرزتين، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بحوزتهم من الأموال التي تمَّت جبايتها من أصحاب الشاحنات، و(12) دفتر وصولات.
وأكدت الدائرة أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذَتا بناءً على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق ثلاثة متهمين آخرين يعملون في النقابة.
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