خطوات بسيطة للوقاية من مرض كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشار كبير لفيروس كورونا المستجد، بين دول المنطقة، لذا تقدم ”الخليج 365” الإخبارية لقرائها الأعزاء فيديو يرصد طرق الوقاية من الفيروس. فيديو يحميك من فيروس كورونا كورونا يهدد "اجتماعات الربيع".. هل يجتمع قادة العالم أونلاين؟ كيف تقي نفسك من فيروس كورونا؟ أولا عليك بالنظافة الشخصية بغسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتجنب لمس العينين والفم والأنف، وتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل عند السعال أو العطس، وطهي اللحوم والبيض جيدا، وتناول طعام صحي وممارسة الرياضة، وغيرها من الممارسات نرصدها لكم في الفيديو

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