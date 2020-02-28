ارتفاع عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 34

أعلنت السلطات الصحية في ​إيران​ أن عدد الوفيات في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ إرتفع إلى 34 بعد وفاة 8 أشخاص جدد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو مجلس رئاسة ​البرلمان الإيراني​ محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم.