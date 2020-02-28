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ارتفاع عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 34

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أعلنت السلطات الصحية في ​إيران​ أن عدد الوفيات في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ إرتفع إلى 34 بعد وفاة 8 أشخاص جدد.

يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو مجلس رئاسة ​البرلمان الإيراني​ محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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