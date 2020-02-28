ارتفاع عدد الوفيات في إيران بسبب فيروس كورونا إلى 34

أعلنت السلطات الصحية في إيران أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إرتفع إلى 34 بعد وفاة 8 أشخاص جدد.
يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم.
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