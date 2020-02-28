الاتحاد الأوروبي: لتحترم تركيا تعهداتها الواردة باتفاق الهجرة معنا

دعا الإتحاد الأوروربي ​تركيا​ "لاحترام تعهداتها الواردة باتفاق الهجرة بين الطرفين"، والتي لا تسمح للمهاجرين السوريين بالدخول إلى ​أوروبا​ بشكل عشوائي وغير شرعي. جاء ذلك بعد أن أعلن مسؤول أمني تركي رفيع بأن السلطات أعطت "أوامر لقوات ​الشرطة​ و​خفر السواحل​ وأمن الحدود التركية بعدم اعتراض أي تدفق محتمل للاجئين السوريين"، مؤكداً أن تركيا "قررت عدم منع ​اللاجئين السوريين​ من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا".

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