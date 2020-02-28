الناتو:ندعو روسيا وسوريا الى وقف التصعيد ومستمرون بدعم تركيا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع لممثلي الدول الأعضاء بالحلف بشأن إدلب، أن "الحلف مستمر في دعم تركيا من خلال إجراءات من بينها تعزيز دفاعاتها الجوية"، مؤكداً على وجوب "خفض التوتر في إدلب ونعبر عن دعمنا لتركيا، ونطالب بالعودة إلى اتفاق 2018 لوقف إطلاق النار في سوريا".
وفي مؤتمر صحفي، طالب الأمين العام للنيتو النظام السوري "بوقف الهجمات الجوية والانخراط في الجهود الأممية وخفض التصعيد"، وشدد على "مطالبة روسيا بوقف العنف والعمل على التوصل لحل سلمي للأزمة في سوريا".
ودعا خلال مؤتمره "روسيا وسوريا إلى وقف الهجوم على إدلب واحترام القانون الدولي"، مؤكداً أن "أعضاء الحلف يبحثون تقديم مزيد الدعم لتركيا".
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