الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على بحث إمكانية عقد قمة في القريب العاجل

اعلن الناطق الرسمي باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​ إن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​، والتركي ​رجب طيب أردوغان​، اتفقا على بحث إمكانية عقد قمة بينهما في القريب العاجل. إضغط للمزيد

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