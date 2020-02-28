مستشفى بهمن ينفي وجود أي مصاب بكورونا: سندعي على من يبث الاكاذيب

نفت إدارة ​مستشفى بهمن​ في بيان، "نفيا قاطعا ان يكون في المستشفى أي مصاب بفيروس "كورونا" كما يروج على تطبيق فايسبوك".

وأكد البيان "أن المستشفى يحتفظ لنفسه بحق الادعاء امام المراجع المختصة على كل من يبث مثل هذه الاكاذيب".