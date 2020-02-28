وزير الخارجية الروسي: لا مكان للحلول الوسط مع الإرهابيين في سوريا

اعلن وزير الخارجية الروسي فلاديمير بوتين انه لا مكان للحلول الوسط مع الإرهابيين في سوريا، ولفت في مؤتمر صحفي في موسكو الى انه من المهم توحيد كل الجهود لتجنب مزيد من التصعيد في سوريا.
واكد لافروف بأن المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن ادلب مستمرة، واعتبر انه من حق تركيا طلب اجتماع للناتو. وحذر الغرب من تكرار خطأ الاعتراف بإرهابيي "هيئة تحرير الشام" لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية في سوريا.
واعلن لافروف عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب اردوغان بناء على طلب الأخير.
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