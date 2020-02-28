حمادة: لا مساعدات من اصدقاء لبنان في ظل هذا العهد الفاشل

علق النائب مروان حماده على المؤتمر الصحافي للوزيرين السابقين ​ندى بستاني​ و​سيزار ابي خليل​، معتبرا انه "‫في ​الكهرباء​ وفضائحها، جاء المشهد البائس واليائس الذي أطل به مديرا مكتب الوزير السابق ​جبران باسيل​ ليؤكد ان هذا التيار لن يأتي يوما ب​التيار الكهربائي​. وقد قرأنا في هذا المشهد اصرارا مكررا على تفريغ الهيئة المنظمة من صلاحياتها وتأخير تعيين مجلس ادارة لها، الامر الذي تمادى منذ العام ٢٠١٠. فإبشروا: لا سيدر ولا صندوق نقد ولا صناديق عربية واسلامية ولا ​مساعدات​ من اصدقاء ​لبنان​، في ظل هذا العهد الفاشل".

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