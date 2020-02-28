بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

التأم مجلس الوزراء في جلسة عادية عند الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من أبرز بنوده آلية التعيينات، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
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