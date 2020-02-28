فادي الحسن: وقف نقل الركاب الآتين من الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا

أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف ​فادي الحسن​ تعميما رقمه 4/2، موجها الى كل شركات الطيران العاملة في مطار ​بيروت​ الدوليعن الاجراءات المتخذة والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي ​فيروس كورونا​، أعلن فيه أنه "استنادا الى قرار ​وزير الاشغال​ العامة والنقل الرقم 104/1 تاريخ 28 شباط 2020، يطلب الى كل شركات الطيران العاملة في ​مطار بيروت​ الدولي وقف النقل جوا لجميع الركاب الآتين من الدول التالية: ​الصين​، ​كوريا الجنوبية​، ​ايران​ و​إيطاليا​ التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا على ان يستثنى من ذلك فقط المواطنون ال​لبنان​يون والاجانب المقيمون في لبنان، وكذلك يطلب عدم نقل أي راكب عابر "ترانزيت" او محول "ترانسفير" من احدى الدول المذكورة اعلاه عبر مطار ​رفيق الحريري​ الدولي في بيروت الى مطارات دول اخرى"، وطلب من كل الشركات التزام مضمونه حتى اشعار آخر.

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