حسن: أي لبناني مقيم في الخارج يحق له العودة الى بلده وعلينا في هذه الحالة تشديد الاجراءات

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزير ​السياحة​ والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، بعد اجتماع مخصص للبحث في اطلاق السياحة الطبية، أن "أي لبناني مقيم في أي دولة ب​العالم​ يحق له العودة الى بلده وعلينا في هذه الحالة تشديد الاجراءات وقد عززنا النقاط الحدودية بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام".

وشدد حسن على "اننا لن نتأخر بوضع الاسس الهيكلية وتشجيع الاستثمار بالسياحة الطبية وتشكيل لجنة خاصة بالموضوع".

من جهته لفت مشرفية، الى "اننا نطلق اليوم ورشة عمل السياحة الطبية ولدينا اعلى مستوى طبي بالمنطقة وعلينا استغلال ذلك وسنعمل جاهدين لنقل لبنان الى مستوى أعلى​​​​​​​".