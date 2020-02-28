تدابير لإنقاذ الصناعة البقاعية في اجتماع للصناعيين مع اساقفة زحلة

إتخذ ​مجلس أساقفة زحلة​ و​البقاع​ وأصحاب المؤسسات الصناعية في بيت مار بولس- ​كسارة​ للسريان الأرثوذكس قرارات إثر واقع القطاع الصناعي الصعب في زحلة والجوار، تنص على "اتفاق اصحاب المؤسسات الصناعية على الإستمرار بالعمل على الرغم من الوضع الراهن واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب صرف الموظفين في هذه الظروف الصعبة والحد من ​الهجرة​، وتعديل نمط المعيشة لكي نتمكن من تجاوز هذه المرحلة المأساوية".

وبعد سلسلة اجتماعاتهم المتكررة، طالب المجتمعون "بحماية انتاج الصناعة الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية، واعفاء المؤسسات الصناعية في البقاع من بعض الرسوم و​الضرائب​ التي تعرقل نهوضها، وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل ​وزارة الصناعة​، دعوة الجميع الى تشجيع الصناعة الوطنية والطلب من ال​لبنان​يين في بلاد الإنتشار المساهمة في استهلاك المنتجات اللبنانية.

وتطرق المجتمعون الى بحث امور كثيرة متنوعة تساعد على النهوض من الازمة الصناعية وتمّ تعيين لجنة متابعة يعلن برنامج عملها لاحقاً. كما شكر المجتمعون الصناعيون اساقفة المدينة على اهتمامهم الدائم بشؤون و شجون ابناء زحلة والجوار ثم رفع الاساقفة ​الصلاة​ الى الله لكي يمنّ على لبنان بعامة وعلى زحلة بخاصة بتخطي الظروف الصعبة التي يمر بها.