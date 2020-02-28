اكد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أن "انطلاق اعمال الحفر لاسكتشاف النفط خطوة ايجابية"، داعيا "لاقرار الصندوق السيادي".
وأوضح مخزومي إن الحديث "تطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدنا أن على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة". واعتبر أن مبلغ 71 مليون دولار الذي دفع كفوائد مستحقة لسندات اليوروبوند "لن يقدم ولن يؤخر أمام المجتمع الدولي في حال كان خيار الحكومة هو إعادة هيكلة الدين العام". وشدد على أنه من الضروري بمكان "الالتفات إلى معيشة المواطن وصحته لا سيما في ظل ما شهدناه من ارتفاع جنوني في أسعار المواد الطبية وأدوية التطهير والكمامات بعد تسجيل ثلاث حالات من فيروس كورونا في لبنان، مما يؤكد غياب أي رقابة على الأسواق لضبط الأسعار".
وفي وقت سابق التقى الرئيس عون وزيرة العدل ماري كلود نجم وعرض معها شؤون الوزارة وعدداً من المواضيع القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي التقى الرئيس عون: انطلاق اعمال الحفر لاسكتشاف النفط خطوة ايجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.