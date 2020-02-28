خواجة: المدخل لبدء استعادة الثقة يبدأ من موضوع الكهرباء

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة في حديث تلفزيوني ان "اليوم هناك لا ثقة بكل الشرائح السياسية الحاكمة من قبل المواطنين ال​لبنان​يين،لأن من ينظر حوله يرى حالة اقتصادية مالية كارثية".

واعتبر ان "المدخل لبدء استعادة الثقة يبدأ من موضوع ​الكهرباء​"، لافتا إلى ان "كل القوى السياسية تقول ان الأخرين عرقلوا العمل، فلماذا نسمح بهذه العرقلة". وقال: "طبيعة النظام السياسي الطائفي ولّاد للمشاكل بطبيعته".

وأشار إلى انه "هناك حصص طائفية لا تقوم على اساس الكفاءة وهناك حصص ملزمون بها"، معتبرا ان "الظرف الذي وصل إليه البلد يفترض مقاربات مختلفة، وملف الكهرباء مادة حيوية في لبنان، ولا يمكن التكلم عن ​العجز​ وهي تستنفز المليارات سنويا". وشدد على ان "​الحكومة​ ملزمة بأن تأخذ قرارا كبيرا باجراء مناقصة شفافة، فاللبنانيين يريدون الكهرباء بالسعر الأقل وبأسرع وقت".