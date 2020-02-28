النائب زياد اسود قدم اخبارا ضد الوزير السابق كميل أبو سليمان

تقدم النائب ​زياد اسود​ باخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد وزير العمل السابق كميل ابو سليمان يتعلق بمخالفة القوانين واهدار المال العام والتسبب بمنافسة غير مشروعة للعمال اللبنانيين وقد تضمن ما يلي:

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