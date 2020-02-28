النائب زياد اسود قدم اخبارا ضد الوزير السابق كميل أبو سليمان

تقدم النائب زياد اسود باخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد وزير العمل السابق كميل ابو سليمان يتعلق بمخالفة القوانين واهدار المال العام والتسبب بمنافسة غير مشروعة للعمال اللبنانيين وقد تضمن ما يلي:
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