الخطيب: المطلوب ان يتحمل ناهبو المال العام عبء سداد الديون

بارك نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​علي الخطيب​ خطوة البدء في ​التنقيب​ عن ​النفط​ في ​لبنان​، املاً ان تثمر باستخراج لبنان لثرواته في البر والبحر حتى تسهم هذه الثروات في النهوض ب​الاقتصاد​ الوطني.

واكد الخطيب ان "اللبنانيين يعلقون الامال الكبيرة على ثروات وطنهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وهم يتطلعون الى الخطة الانقاذية للحكومة في وضع اصلاحات شفافة تلجم الهدر وتكافح ​الفساد​ وتصحح الاداء الوظيفي العام وتستعيد ​المال​ المنهوب وتنقذ الاقتصاد الوطني دون تحميل المواطنين ثمن الفساد و​سياسة​ اغراق لبنان في الديون، فالاجدر والمطلوب ان يتحمل ناهبو المال العام عبء سداد الديون التي كانوا سبباً في تراكمها، ونحن نطالب بالشفافية في المحاسبة واطلاق يد ​القضاء​ في كشف ومعاقبة الفاسدين والمرتشين انطلاقاً من قانون" من اين لك هذا"، وفي المقابل نحذر من الانصياع للشروط والاملاءات الاجنبية التي تريد اخضاع لبنان للقبول ب​التوطين​ والرضوخ لمندرجات ​صفقة القرن​ التي تهدف الى تصفية ​القضية الفلسطينية​ .

وطالب الشيخ الخطيب اللبنانيين بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ والجهات المعنية في اجراءاتها الوقائية للحد من تفشي ​فيروس كورونا​، وندعو الدول والمنظمات الدولية ومراكز الابحاث المتخصصة الى اوسع تعاون لايجاد لقاح قاتل لهذا الفيروس بما يحول دون تحوله الى وباء، ونطالب ​وسائل الاعلام​ المحلية والدولية بأن تسهم في توعية الناس وارشادهم الى سبل ​الوقاية​ بدل من تسييس هذه الازمة لاهداف خبيثة تثير الهلع والنعرات، فالمطلوب اليوم نشر الوعي دون اثارة القلق والذعر والتعامل مع هذا الفيروس وفق الارشادات الطبية ولاسيما ان فرص شفاء المصابين به كبيرة جداً.